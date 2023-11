L'autobus è pieno, due studentesse non riesco a timbrare il biglietto: scatta la multa, ma anche la polemica

Autobus pieni e difficoltà per i ragazzi a regolarizzare il biglietto, fino alla multa. Si sta creando un problema con i trasporti, per gli studenti che ogni mattina prendono l'Autobus per andare a scuola. Sono stati multati diversi passeggeri, tra questi chi non ha il biglietto ma purtroppo anche chi non riesce ad arrivare al QR per convalidare il biglietto elettronico.

Non timbrano perché il bus è pieno, multate

«Arriva» ha intensificato i controllori sugli autobus nella Bassa e sorgono alcuni disagi nella tratta Corticelle-Verolanuova: gli studenti sono costretti a cambiare ad Offlaga dove il mezzo è già pieno passando per Manerbio per finire la corsa a Verolanuova. Spesso non si riesce nemmeno a convalidare il biglietto, con il rischio di incorrere anche nelle multe, come è infatto capitato.

«Questo episodio è successo nei giorni scorsi a due studentesse che sono salite a Verolanuova con mezzo già pieno, hanno tentato di arrivare al QR per convalidare il biglietto, ci sono riuscite ma dopo poco il mezzo si è fermato e sono saliti i controllori – hanno raccontato alcuni genitori - Alle due ragazze hanno contestato di aver timbrato in ritardo e chiesto i documenti per multarle. Le ragazze si sono opposte e hanno fatto presente che con sforzi sono riuscite ad arrivare al QR, ma nulla da fare hanno insistito. Essendo minorenni hanno chiamato noi genitori che non essendo presenti abbiamo concordato, visto che avevamo caricato il credito alla figlia la mattina stessa, con la figlia di non esibire i documenti ma di chiamare i Carabinieri in modo che venisse costatato che il biglietto al momento del controllo era valido».

Scatta la polemica

Dopo la chiamata i controllori contro il parere di noi genitori hanno continuato ad insistere con le due ragazze riuscendo ad avere il documento e multandole. In questo modo è difficile per il passeggero fare ricorso.