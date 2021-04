L’auto si ribalta: donna estratta dai Vigili del fuoco

E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre la donna alla guida dell’auto che si è ribaltata nel primo pomeriggio di venerdì 16 aprile a Rovato, lungo la Sp 11. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

L’auto si ribalta in via 25 Aprile

L’incidente è avvenuto intorno alle 14.30 in via 25 Aprile, nello stesso punto in cui una decina di giorni fa si è verificato un sinistro che ha coinvolto tre veicoli, tra cui una moto. In questo caso, però, l’urto tra la Punto condotta da una giovane e l’altra vettura è stato lieve, eppure la macchina si è ribaltata. Da una primissima ricostruzione, che dovrà essere confrontata con i rilievi degli agenti della Polizia Locale di Rovato e le testimonianze raccolte sul posto, sembra che la conducente, che procedeva verso Cazzago, si sia accorta troppo tardi dei veicoli in coda davanti a lei e nel tentativo di frenare e sterzare, sia entrata in collisione con l’auto che la precedeva, ribaltandosi.

Estratta dai Vigili del fuoco

La giovane donna è rimasta incastrata nel veicolo e per liberarla è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto, oltre ai soccorsi e alle Forze dell’ordine, erano presenti anche l’assessore Pieritalo Bosio e la consigliera comunale Gabriella Pe. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, che è stato deviato sulle strade laterali.