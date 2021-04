Pauroso schianto in via 25 Aprile: centauro in ospedale

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso alle 18.11 di martedì 6 aprile a Rovato. A preoccupare fin da subito erano le condizioni del motociclista, dopo l’impatto violentissimo nell’incidente che ha coinvolto anche due auto in via 25 Aprile.

Pauroso schianto in via 25 Aprile

La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Rovato, tempestivamente intervenuti sul posto per i necessari rilievi nonché per regolamentare il traffico su una delle principali arterie rovatesi. L’incidente è avvenuto a poche decine di metri dalla rotatoria all’intersezione con via Cesare Battisti. Da una primissima ricostruzione, che dovrà essere confrontata con le testimonianze raccolte, sembra che la moto sia entrata in collisione con una delle due auto durante un sorpasso.

Soccorsi in azione

Sul posto sono intervenuti i sanitari con due ambulanze. Per il centauro, un 43enne, si è reso necessario il trasporto in ospedale, ma in codice giallo. Non sarebbe, dunque, in pericolo di vita. Sul posto era presente anche l’assessore Pieritalo Bosio, per accertarsi delle condizioni dei feriti. Non si registrano particolari disagi o ripercussioni sul traffico, deviato sulle vie laterali.