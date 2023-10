Laminatoio Sdm del gruppo Duferco di San Zeno Naviglio: l'inaugurazione alla presenza di Fontana e Maione.

"Un importante investimento che consente al territorio bresciano e a tutta la Lombardia di essere sempre più un centro di riferimento internazionale nel settore dell'acciaio e contribuire all'indipendenza nazionale da stati terzi nella produzione dei manufatti in metallo". Queste le parole del presidente di regione Lombardia Attilio Fontana.

"Duferco - ha aggiunto il governatore - ha saputo guardare al futuro del territorio, dotandosi di una struttura innovativa, a basso impatto ambientale e dove la specializzazione dei dipendenti si integra alla perfezione con l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie. Sarà da esempio per tutto il settore e farà da traino per gli obiettivi di decarbonizzazione e sostenibilità".

All'appuntamento era presente anche l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, che ha evidenziato come: "il nuovo laminatoio sia in linea con le politiche di Regione Lombardia che punta sempre più all'esaltazione del Made in Italy attraverso un modello di governance solido e sostenibile".

“In questo tipo di azione - ha concluso Maione - la provincia di Brescia e il suo mondo produttivo si confermano nodo centrale e innovativo per l'intero Paese"