Nuovi percorsi green per un turismo sostenibile. Presentati gli ambiziosi progetti dell’associazione di Comuni guidata da Pasini Inverardi.

Una rete di ciclabili connetterà la Franciacorta

Scoprire la Franciacorta attraverso una rete di percorsi ciclabili molto ampi, promuovendo un sistema di mobilità sostenibile e capace di valorizzare le peculiarità del territorio, insieme ai suoi patrimoni culturali, architettonici, naturalistici ed enogastronomici: questo l’obiettivo del progetto presentato dall’associazione Terra della Franciacorta in un incontro avvenuto qualche giorno fa.

Si parte dai risultati di due studi commissionati al Dicatam dell’Università degli Studi di Brescia che mirano a sviluppare un sistema ciclo-viario di connessione sovraterritoriale e una rete di percorsi green per un turismo sostenibile in Franciacorta. Quest’ultimo progetto, rinominato "Sparkling&go", si propone nello specifico di mettere in relazione i percorsi ciclabili attraverso un servizio di bike sharing con trenta punti di interscambio tra ciclabili e reti ferroviarie.

Abbiamo condiviso alcune linee d’intervento per il futuro del territorio, dimostrando di poter lavorare insieme per elevare la qualità della Franciacorta e il modo di vivere dei suoi abitanti, definendo progettualità e azioni in tema di mobilità. Alla base contiamo su progetti di studio che partono da tavole organizzate sul territorio e forniscono un’analisi sulla fattibilità degli interventi proposti per strutturare itinerari cicloturistici, che comprendano i 22 comuni coinvolti nell’associazione e nel Piano Territoriale Regionale d’Area (PTRA), uno strumento di programmazione per il territorio della Franciacorta. Ora bisogna passare all’operatività e strutturare 140 chilometri di ciclabile per favorire il capillare sviluppo di una mobilità sostenibile nella nostra zona.

E' quanto ribadito da Francesco Pasini Inverardi presidente dell’associazione e sindaco di Passirano.

L’idea c’è, insomma, ed è molto valida; ora non resta che metterla in pratica sul territorio, un territorio che, come ha ribadito anche Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, "deve guardare lontano e puntare ancora più in alto". Tra i riscontri favorevoli, non manca quello dell’assessore all’Ambiente di Regione Lombardia, Giorgio Maione, che ha definito "ambiziosi" i progetti di Terra della Franciacorta, consigliandone l’inserimento nel Prss, il Piano regionale dello sviluppo sostenibile: "se l’unione dei sindaci porterà avanti con tenacia quanto presentato, si otterrà sicuramente un buon risultato», ha concluso l’assessore.