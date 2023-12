Ladri all'Anima di Rovato: ripresi dalle telecamere

I ladri sono entrati nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre all'Anima, noto locale di via Porcellaga a Rovato. Hanno svuotato la cassa e se ne sono andati, ma l'azione non è sfuggita all'occhio delle telecamere di videosorveglianza. E ora gli inquirenti sono sulle loro tracce.

Intorno alle 5.20 un ragazzo e una ragazza, scavalcando il cancello di 3 metri, sono entrati all’Anima. Dopo aver forzato la porta, hanno preso i soldi in cassa, dei pacchetti di caramelle e alcuni effetti personali conservati in magazzino (tra cui due borse di trucchi). I due sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

"Quando sono arrivata la mattina la porta era spalancata e il cassetto della cassa in terra e vuoto - ha sottolineato Flora, una delle proprietarie, che ha allertato i carabinieri - Dentro han lasciato solo il rosario che di solito tengo. È impressionante come abbiano facilmente scavalcato il cancello, il furto poi è stata cosa di pochissimi minuti, non hanno rovistato molto in giro, si sono diretti subito alla cassa. Essendo una via trafficata non pensavo fosse così a rischio. Sicuramente andremo ad implementare ancora di più le misure di sicurezza". Fortunatamente i danni sono circoscritti e Marianna, l’altra proprietaria, non trattiene una battuta: "Nella fuga la ragazza ha perso anche la berretta. Se volesse venirla a riprendere potrei anche farle i complimenti per l'agilità". Entrambe ringraziano "i carabinieri di Rovato per il velocissimo intervento e la Polizia locale per il celere lavoro, nonostante in questo periodo sia oberata".