La posta chiude per rifarsi il look

Chiusura temporanea dell’ufficio postale. Il restyling delle Poste arriva anche a Flero . Il territorio si sta rinnovando nei servizi postali ai cittadini anche nel flerese è arrivato il progetto Polis.

Nuovo look per la posta di Flero

Nei giorni scorsi infatti l’ufficio di piazza 4 Novembre ha chiuso temporaneamente i battenti al pubblico per permettere la ristrutturazione dei locali, volta al miglioramento dei servizi erogati, come ufficio sostitutivo è stato indicato quello di Fornaci (sito appunto in via Fornaci 16 a Brescia, contattabile allo 030.2681529)

Anche con l’ufficio flerese Poste Italiane partecipa al Piano Complementare Pnrr con il Progetto Polis - Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di Comuni con popolazione al di sotto dei 15mila abitanti.

Nel dettaglio

Gli uffici postali dei Comuni coinvolti saranno dotati di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche facilitando l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi che l'Unione Europea e l'Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

La trasformazione degli spazi degli uffici postali sarà propedeutica per lo sviluppo di attività innovative ed inoltre, saranno molti i servizi della Pubblica Amministrazione di cui i cittadini potranno usufruire attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane e che si andranno ad aggiungere, potenziandoli, a quelli già predisposti dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle singole Istituzioni