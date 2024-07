Incendio tra Flero e le porte della città di Brescia

L'incendio è divampato poco dopo le 20 di questa sera (martedì 30 luglio 2024) in un deposito di mezzi pesanti.

Incendio tra Flero e le porte della città

Gli uomini del soccorso con diverse unità sono a lavoro per domare le fiamme che hanno interessato un deposito di mezzi, sito in via Labirinto a Villaggio Sereno.

Attivata la macchina dei soccorsi

Per giungere al punto in cui le fiamme hanno preso vita una squadra sta lavorando dalla vicina scuola cinofila “freedom dogs Life” il cui titolare Davide Alboraletti, una volta accortosi delle fiamme ha tratto in salvo i cinque cani presenti nell’area ludico-educativa a riposo nel kennel, allontanandoli dal pericolo, e attivato i soccorsi.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco anche un’ambulanza e la Polizia Locale. Il fumo intenso era visibile sin dal centro città e dai Comuni limitrofi in particolare Flero e Poncarale.

