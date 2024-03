La mano al cuore della famiglia Signorelli regala un Dae

di Marianna Baldo

Luigi e Douglas, padre e figlio, donano un defibrillatore alla comunità pontevichese, in ricordo della loro amata Renata stimata da tutti

Ci sono persone al mondo che con il loro buongiorno, una loro battuta, fatta a un passante sulla porta di casa, riescono a cambiare la giornata di chi le incontra. Renata Torresani era così. Per questo il figlio Douglas e il marito Luigi hanno voluto far sopravvivere quel suo buon umore, quella speranza nel prossimo, con un dono che fa sentire al sicuro: un defibrillatore semiautomatico esterno. L’idea nasce da padre e figlio dopo la scomparsa della loro amata Renata che li ha lasciati il 16 gennaio del scorso anno. Nativa di Casalbuttano, nel cremonese, dopo le nozze del 24 settembre 1973 con il borgagiaro Luigi Signorelli, è sempre stata una donna molto apprezzata per la sua gentilezza. Quella gentilezza ormai rara da trovare e per non farla dimenticare si è pensato a posizionare un defibrillatore (Dae) in più sul territorio, che ha trovato casa in via Ceresole Nere all’angolo con via Donatori di Sangue.

Domenica per l’occasione, la pioggia che da giorni si abbatteva sulla Bassa bresciana ha concesso una tregua, e in molti militi, autorità della Croce Bianca Brescia e della sezione locale, così come autorità civili, religiose, dei Cefra, sono arrivate a Pontevico per condividere il grande gesto compiuto dai Signorelli.