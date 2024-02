A Collebeato la sesta edizione della gara di spiedo alla bresciana, il ricavato in beneficenza

A Collebeato la sesta edizione della gara di spiedo alla bresciana.

C'è grande attesa per scoprire chi sarà il prossimo re dello spiedo di Collebeato. Bisognerà attendere lunedì 1 aprile 2024 (giorno di Pasquetta) quando andrà in scena la sesta edizione della gara dilettantistica di spiedo alla bresciana. Si tratta di una gara aperta a tutti, libera, gratuita e non competitiva.

La manifestazione è promossa dalla Pro Loco Collebeato APS con il patrocinio dell'Amministrazione comunale e co la collaborazione della Confraternita dello Spiedo Tradizionale Bresciano. L'appuntamento è al centro civico La Porta del Parco in via dei Partigiani con inizio alle 6 e fino alle 12.30. Nulla andrà perso: tutti gli spiedi che verranno preparati, infatti, saranno messi in vendita e consumati sul posto o da sporto nella stessa giornata. Il ricavato sarà devoluto al progetto "Collebeato Solidale".

Come fare per partecipare

Coloro che intendono partecipare hanno tempo fino al prossimo 17 marzo 2024 per iscriversi. Previsto un massimo di dodici squadre con firma del regolamento di gara.

La storia dello spiedo bresciano

Le prime testimonianze scritte, risalgono al IX° secolo a.C., Omero nel I° libro dell'Iliade descrive infatti la preparazione di un grande banchetto che prevedeva tra le altre pietanze anche della carne cotta allo spiedo. La fascia pedemontana di Brescia è il vero luogo di nascita dello spiedo bresciano. Successivamente si diffuse nel resto della provincia così come nella pianura della bassa bresciana. In Val Camonica questa tradizione è assente, poiché risente della cultura culinaria bergamasca degli “Uccelli cotti in padella”.