La frazione Duomo piange Laura Baruffi, travolta e uccisa mentre tornava a casa

Solo tre anni fa aveva perso il marito, infermiere e storico sacrestano della chiesa del Sacro Cuore

Ci sono tragedie che colpiscono al cuore una comunità. La frazione Duomo di Rovato in questo momento di dolore si è stretta alla famiglia Pontoglio che piange la scomparsa di Laura Baruffi, investita e uccisa sulla Sp16, a una manciata di metri da casa.

La frazione Duomo piange Laura Baruffi

La ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 17.45 di venerdì 5 giugno è al vaglio della Polizia locale di Rovato, intervenuta sul posto per i necessari rilievi. Dalle primissime informazioni, sembra che il giovane alla guida del furgoncino Dacia abbia tentato di frenare all’ultimo, non riuscendo però a evitare l’impatto. Per Laura Baruffi, nonostante i soccorsi tempestivi (con l’ambulanza dei Volontari di Capriolo e l’auto medica), non c’è stato purtroppo nulla da fare: l’anziana, classe 1944, è morta sul colpo, vani tutti i tentativi di rianimarla. Una tragedia che lascia nell’incredulità e nello sgomento l’intera comunità di Duomo.

Una tragedia che colpisce al cuore la comunità

Solo tre anni fa, Laura Baruffi aveva perso il marito Ermanno Pontoglio, un uomo di estrema generosità, che si era speso instancabilmente per la sua comunità sia in veste di infermiere, sia come sacrestano della chiesa del Sacro Cuore di Duomo, incarico che aveva ricoperto per oltre mezzo secolo. Un fatto che rende questa tragedia, avvenuta a una manciata di metri da casa (dove l’anziana stava rientrando dopo avere fatto visita a un’amica) ancora più dolorosa per la comunità, che si stringe ai tre figli, alle amatissime nipoti e a tutti i parenti.