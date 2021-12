Lutto

Felice Metelli, storico ambulante di caramelle, si è spento all'improvviso, a 65 anni.

Ci sono persone speciali proprio perché sanno rendere speciale ogni singolo istante, perché sanno guardare alla vita sempre con il sorriso. Felice Metelli, conosciuto da tutti come Lino Caraméla, era una di queste. E il vuoto che la sua improvvisa scomparsa lascia è davvero troppo grande.

La Franciacorta piange Lino Caraméla

Felice Metelli si è spento mercoledì 29 dicembre, all’età di 65 anni, stroncato da un arresto cardiaco. Una scomparsa improvvisa che lascia nel dolore la moglie Sonia, i figli Nicola e Maura, gli amatissimi nipoti e tutti i suoi cari, e che è stata accolta con sgomento e incredulità dai concittadini, dai numerosi amici e dai tanti clienti affezionati. Il suo soprannome, Lino Caraméla, non è affatto casuale, visto che l’uomo era conosciuto e apprezzato in tutta la Franciacorta per il suo banchetto di caramelle e dolciumi al mercato: un’attività che portava avanti insieme alla moglie e al figlio Nicola, facendo tappa in diversi comuni bresciani (Erbusco, dove viveva, nella frazione Zocco, ma anche Rovato, Coccaglio, Adro, Ome e Concesio). E Lino non era uno che passava inosservato: la sua solarità, le sue battute, la sua naturale positività lo distinguevano dalla massa. Alla sua bancarella non si trovavano solo prodotti di qualità: c'era sempre anche un sorriso sincero, una parola buona, un pizzico di sana ironia. Il 65enne era anche una persona attiva in vari ambiti all’interno della sua comunità: un uomo che si dava da fare, generoso, umile, sempre gentile con tutti.

L’ultimo saluto

I funerali di Felice Metelli saranno celebrati venerdì 31 dicembre alle 15 al cimitero di Zocco d’Erbusco, partendo alle 14.45 dalla casa del commiato Le Calle di Palazzolo. Solo poche settimane fa, sempre a causa di un arresto cardiaco, era venuto a mancare un altro ambulante storico del mercato di Erbusco, Ivan Bertoli.