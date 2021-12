Addio Ivan, storico ambulante morto a soli 51 anni

Lutto

Viveva a Cazzago ma era conosciuto in tutta la Franciacorta per la sua attività di vendita di frutta e verdura ai mercati.

Ivan Bertoli era un pilastro per la comunità di Cazzago San Martino, ma era conosciuto in tutta la Franciacorta grazie alla sua attività di venditore ambulante, che ogni giorno, da oltre trent'anni, lo portava a stare a contatto con centinaia di persone. E la sua scomparsa, a soli 51 anni, lascia un grande vuoto.

Addio Ivan, storico ambulante di frutta e verdura

Ivan Bertoli era considerato un'istituzione nel commercio di frutta e verdura. Un lutto improvviso, quello che ha scosso i compaesani, ma anche i tanti amici, conoscenti e clienti dei paesi limitrofi in cui svolgeva i mercati. Il 51enne è mancato nella notte tra mercoledì e giovedì, all’improvviso. Ivan era una persona affabile, che amava la sua vita fatta di sveglie all'alba, o addirittura quando ancora il sole non era sorto, e di relazioni con la sua amata clientela.

Sgomento a Erbusco

La notizia della sua morte è piombata come un macigno sulla comunità erbuschese, dove da decenni la bancarella della frutta e verdura di Ivan Bertoli era presente al mercato del venerdì mattina. Il suo sorriso, la sua generosità, la sua battuta sempre pronta: sono queste cose che i clienti più affezionati, alcuni dei quali diventati amici, porteranno sempre nel cuore. "Venerdì scorso abbiamo chiacchierato, come al solito, stava bene, sono sconvolto e non riesco a credere che oggi lui non ci sarà", ha commentato un erbuschese che da oltre vent’anni acquistava da lui frutta e verdura ogni settimana.

I funerali saranno celebrati sabato 4 dicembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cazzago.