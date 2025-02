Lo statuto avisino parla chiaro: massimo due mandati per il ruolo ricoperto. Alla guida Berlinghini, al suo fianco Baldo.

La formazione avisina manerbiese per il mandato 2025-2028

Dopo l'ennesimo anno a gonfie vele, cambiano per attenersi allo statuto avisino i ruoli in associazione. La squadra resta quella di sempre, motivata a fare ancora grandi cose. Come in ogni squadra che si rispetti tutti al servizio di tutti per il bene di tutti. Lo statuto avisino parla chiaro: massimo due mandati per il ruolo ricoperto. Avis Manerbio ha variato la propria formazione in campo.

La "giunta" avisina manerbiese

Da domenica, 9 febbraio, la presidente è Giliola Berlinghini (già due volte vicario e con esperienza acquisita sul campo a fianco della presidente uscente Baldo). Berlinghini ha proposto al nuovo direttivo per il mandato 2025-2028 di volere come vicepresidente vicario Marianna Baldo (esperienza in consiglio Avis iniziata con questo ruolo già nel 2013, a seguire due mandati come presidente). La neopresidente l’ha definita "persona di fiducia che mi supporterà e, se necessario sostituirà, nelle mie diverse funzioni e manterrà i rapporti istituzionali e le collaborazioni progettuali, oltre al mantenere i rapporti con la comunità sangervasina di cui è originaria".

Berlinghini ha poi nominato Maria Carla Pegoiani come vicepresidente semplice, per seguire da vicino i rapporti con la comunità alfianellese, essendo già in questo ultimo mandato punto di riferimento locale, il ruolo di Segretario di sezione a Massimiliano Riboli, quale persona capace, puntuale e precisa e dunque "valido supporto alle funzioni tecnico-amministrative dell’associazione, dalla gestione sempre più complessa per il ruolo sociale rivestito". Infine come Amministratore-Tesoriere Giambattista Elesbani che si occuperà della gestione finanziaria dell’organizzazione di volontariato. Il consiglio ha accolto all’unanimità quanto proposto dalla neopresidente. Fatta la “giunta” avisina, Berlinghini ha voluto assegnare delle “deleghe” ad alcuni consiglieri.

Altre deleghe

A Giuseppe Ponsoni i rapporti instaurati con le diverse realtà del territorio manerbiese, in particolare l’ambiente della parrocchia e dell’oratorio, al consigliere Giuliano Migliorati di proseguire nell’essere punto di riferimento per i potenziali donatori e donatrici bassanesi, paese in cui vive, mantenere i rapporti con le istituzioni, le associazioni locali ed essere liaison con l’operoso gruppo di avisini volontari di Bassano. Alla consigliera Germana Riboli di proseguire nel tenere vivo il cuore pulsante dell’associazione, coordinando le attività donazionali in costante confronto con la direttrice sanitaria dottoressa Albanesi e i membri dell’esecutivo, continuando a collaborare con la volontaria Maddalena Febbrari. Al consigliere Angelo Filippini di essere alfiere della sezione, con il supporto di altri volontari. Ai restanti membri del consiglio di proseguire nel percorso avviato insieme come squadra negli anni precedenti. Seduti al tavolo del direttivo anche i consiglieri Rinaldo Baiguera, Ermanno Manenti.