Un nuovo defibrillatore alla Locale di Orzinuovi

La Croce Verde dona un defibrillatore alla Locale di Orzinuovi.

Donazione

Questa mattina, dopo l’incontro sulle truffe agli anziani, il sindaco di Orzinuovi Giampietro Maffoni, l’assessore alla sicurezza Mirko Colossi, l’assessore alla sicurezza dell’Unione Comuni e sindaco di Maclodio Simone Zanetti e la Polizia locale, capitanata dal comandante Vittorio Poloschi si sono spostati alla sede della Croce Verde. Qui gli è stato consegnato agli agenti della Locale un nuovo defibrillatore, acquistato con un bando regionale. Il nuovo strumento in dotazione alla Polizia locale potrà essere tenuto sulle loro auto e utilizzato in caso di necessità. Gli operatori della Croce Verde, presieduta da Aldo Maffoni, hanno tenuto i corsi per l’uso del defibrillatore.