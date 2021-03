Presentato a Orzinuovi il nuovo programma anti truffe agli anziani

Incontro a Orzinuovi sulle truffe agli anziani.

Incontro

Questa mattina al centro Aldo Moro di Orzinuovi la Polizia locale con l’assessore alla sicurezza Mirko Colossi, l’assessore alla sicurezza dell’Unione Comuni e sindaco di Maclodio Simone Zanetti , il sindaco di Orzinuovi Giampietro Maffoni e il comandante della Locale Vittorio Paloschi è stato presentato il nuovo programma anti truffe per gli anziani. Durante l’incontro è stato pspiegato quello che la Polizia locale ha già messo in atto, e continuerà a fare anche nelle prossime settimane, per sventare queste truffe ai danni di anziani e non solo, che durante la pandemia si sono intensificate. L’obiettivo è prevenire questo tipo di truffe, mettendo in campo tutti i mezzi a disposizione degli agenti di Polizia locale.