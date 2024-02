La comunità di Pontevico ha accolto le salme dei coniugi Pietro e Antonella

I coniugi Pelucchi sono tornati a Pontevico, dopo il tragico incidente in A21. Venerdì i funerali

La comunità ha accolto Pietro e Antonella

Il loro rientro è stato atteso per giorni e giorni, dal figlio Fabio e dall'intera comunità pontevichese, sconvolta dalla loro scomparsa. Pietro Pelucchi e Antonella Mombelli, rispettivamente di 75 e 68 anni, erano a bordo della loro auto quando lo scorso 5 febbraio, sull'autostrada A21, sono stati coinvolti nel maxi-tamponamento, nel tratto compreso tra Pontevico e Manerbio, in direzione Brescia.

Entrambi non ce l'hanno fatta gettando nello sconcerto tutta la comunità che si è stretta attorno a Fabio, l'unico figlio della coppia.

I ricordi

Persone piacevoli, gentili, solari. La loro empatia è ricordata con grande affetto da chiunque ha avuto la fortuna di conoscerli. Dalla loro scomparsa sono passati diversi giorni. Oggi il nullaosta dell'autorità giudiziaria ha permesso il rientro delle salme a Pontevico dove il figlio Fabio, ragazzo molto apprezzato in paese e conosciuto per il lavoro a contatto con il pubblico nel settore alimentare in un punto di vendita locale, unito ai fratelli e alle sorelle del papà Pietro (per tutti Piero) potranno finalmente accoglierli e piangerli.

I funerali avranno luogo venerdì 16 febbraio 2024, giornata in cui l'Amministrazione comunale ha dichiarato il lutto cittadino (ordinanza consultabile sul sito web del Comune di Pontevico). Le celebrazioni saranno alle 14.30 nell'Abbazia dei Santi Tommaso e Andrea Apostoli di Pontevico, partendo poco prima dalla casa funeraria Spinelli, sita a pochi passi dalla parrocchiale stessa, dove è stata allestita la camera ardente. Domani, giovedì 15 febbraio 2024, la veglia di preghiera alle 18.