E’ una tragedia che ha colpito al cuore la comunità di Lodetto l’improvvisa scomparsa di Sergio Begni. L’uomo, classe 1956, è deceduto domenica, all’ora di pranzo, in seguito a una caduta nella seriola. I funerali del 70enne saranno celebrati mercoledì 8 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale della frazione rovatese.

La comunità di Lodetto piange il 70enne Sergio Begni

Il corpo senza vita di Sergio Begni è stato notato da alcuni cittadini al confine tra Lodetto e la frazione cazzaghese di Pedrocca, trascinato dalla corrente per qualche centinaio di metri dal punto in cui è avvenuta la caduta nella seriola. Tempestiva la chiamata ai soccorsi, ma è stato tutto inutile. Per il 70enne, purtroppo, non c’era più niente da fare. La dinamica è apparsa subito drammaticamente chiara: una tragica fatalità, una morte improvvisa e prematura che strappa ai suoi cari un marito, un padre e un nonno amorevole.

Mercoledì 8 luglio i funerali nella parrocchiale della frazione

La camera ardente è stata allestita nella Domus Funeraria Remondina, in via XXV Aprile a Rovato. Qui, martedì 7 luglio alle 18.45 si terrà la veglia di preghiera. I funerali saranno celebrati mercoledì 8 luglio alle 10 nella chiesa parrocchiale della frazione rovatese di Lodetto. In questo momento di dolore la comunità si stringe alla moglie Gabriella Campana, alle figlie Romina e Federica, ai nipoti e a tutti i suoi cari.