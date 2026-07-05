Anziano cade nella roggia, ritrovato senza vita a Pedrocca

La carriola che stava utilizzando era a circa 700 metri di distanza, è stato trascinato dalla corrente

Un uomo è stato trovato senza vita attorno alle 12.30 di oggi, domenica 5 luglio, in una roggia al confine tra Lodetto, frazione di Rovato, e Pedrocca di Cazzago San Martino. Stando a quanto emerso finora, si sarebbe trattato di un incidente.

Cade della roggia, 70enne ritrovato senza vita

La vittima è Sergio Begni, un 70enne di Lodetto che era al lavoro ad alcune centinaia di metri di distanza dal luogo in cui è stato ritrovato, in via Aliprandi, dove infatti è stata rinvenuta la carriola che stava utilizzando. Per cause accidentali – ma le cause sono al vaglio degli inquirenti – sarebbe caduto nella roggia, perdendo i sensi e finendo poi per essere trascinato dalla corrente per circa 700 metri.

E’ sul confine con Pedrocca di Cazzago che è stato ritrovato, riverso in pochi centimetri di acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e un’ambulanza, il cui equipaggio tuttavia non ha potuto che constatare il decesso. Sul posto anche la vicesindaca Gabriella Pe e il consigliere delegato alla Sicurezza, Pieritalo Bosio.