La Bassa piange don Fausto Botticini, scomparso a 82 anni.

Addio a don Fausto Botticini

La Bassa piange don Fausto Botticini, scomparso a 82 anni.

Nativo di Berlingo e ordinato a Brescia nel 1966, era originario della parrocchia di Travagliato dove era molto conosciuto così come a Barbariga, dove era stato parroco per ben 34 anni dal 1983 al 2017.

Don Fausto, dopo l'ordinazione sacerdotale, era stato chiamato come vicario cooperatore al Villaggio Sereno (dal 1966 al 1967), prima di esserlo poi a Toscolano (dal 1967 al 1971) e a Manerbio (dal 1971 al 1983). Dopo queste prime esperienze è diventato parroco per Barbariga dove è rimasto, come detto, per 34 anni, al termine dei quali è stato presbito collaboratore a Berglinghetto (dal 2017 al 2019) e a Travagliato (dal 2017 al 2021).

Domani l'ultimo saluto

La camera ardente è allestita presso la sua abitazione in via Vittorio Veneto 45/D a Travagliato. Oggi, (lunedì 31 luglio 2023), alle 20 ci sarà la veglia funebre presso la chiesa parrocchiale di Travagliato mentre domani, martedì, alle 17 (sempre a Travagliato) il funerale presieduto da monsignor Pierantonio Tremolada