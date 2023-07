Addio a don Amatore Guerini, parroco di Mairano per ben 37 anni.

Addio all'amato parroco don Amatore

Trentasette anni nella comunità locale. Un parroco indimenticabile, instancabile. Una figura di riferimento e di grande conforto. Diverse le comunità che piangono don Amatore Guerini, in particolare quella mairanese e gardonese.

La comunità di Mairano si é riunita commossa dalla notizia della scomparsa di don Amatore, originario di Gardone Valtrompia, era a tutti gli effetti cittadino onorario per il grande servizio svolto nella comunità dal 1979 al 2016. «Un parroco indimenticato della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo e indimenticabile! Don Amatore ha accompagnato molte delle nostre generazioni nel cammino spirituale. Con la sua scomparsa se ne va un importante pezzo di storia della nostra comunità - ha commentato il sindaco Igor Zacchi - E’ stato una figura fondamentale che ha segnato un terzo di secolo con la sua straordinaria cultura, soprattutto teologica».

Anche il suo vice ha voluto esprimere un affettuoso ricordo.

«Don Amatore era un personaggio dal carattere forte, legato amorevolmente alla comunità mairanese - ha proseguito il vice sindaco Gianmarco Sbaraini - Con lui la mia generazione è cresciuta in tutte le tappe fondamentali della vita cristiana».

Classe 1939 durante il suo Ministero ha svolto servizio come curato a Castegnato dal 1963 al 1966, poi a Villaggio Violino per i successivi tre anni e ancora come parroco di Ville di Marmentino. Dal 1969 al 1979 come curato di Tavernole sul Mella. Quell’anno, il 1979, arrivò in qualità di parroco proprio a Mairano dove è rimasto sino a sette anni fa. Qui ha potuto esprimere al meglio le sue qualità quale «uomo di fede, padre spirituale severo e nel contempo amorevole; timido, sensibile e schivo di carattere non fuggiva invece alla fatica, allo studio e al lavoro. Testardo e tenace, dietro quei comportamenti che a volte apparivano rudi, in questi decenni abbiamo invece scoperto il suo grande cuore, la sensibilità e l'immenso amore nei nostri confronti» hanno reso noto i membri di Patto Civico per Mairano e Pievedizio.

La notizia della scomparsa

A rendere nota invece la notizia della scomparsa, attraverso i canali ufficiali, è stata l’Amministrazione comunale:

«La comunità di Mairano apprende commossa della scomparsa di don Amatore Guerini. Possa la sua anima riposare in pace. Il sindaco e l'Amministrazione comunale, grati per il suo lungo servizio, si uniscono al cordoglio di tutta la cittadinanza e dei familiari: i fratelli Primarosa e Graziano, i nipoti Paolo, Roberto, Sergio con Ramona, Alice e Davide».

Mercoledì, nel giorno dei suoi funerali, presieduti dal Vescovo Monsignor Pierantonio Tremolada che hanno avuto luogo a Gardone Val Trompia, è stato proclamato a Mairano il lutto cittadino. Il ricordo del parroco è legato alle camminate in montagna, ai memorabili pellegrinaggi culturali che hanno consentito a centinaia di mairanesi di visitare dalla Terrasanta al Sinai, dalla Cina all’India, dall’Australia all’Argentina e poi Kenya, Brasile, Thailandia, Guatemala e molte altre parti di mondo. Anche per tutto questo qui a Mairano restano un profondo senso di gratitudine e un amorevole ricordo per il proprio don.

