Ad accorgersi sono stati gli operatori di E- Distribuzione, che da remoto hanno notato il notevole calo di tensione che si era registrato in via Alberello, una zona di campagna verso il confine con Cologne. Ma anche i cittadini, provando ad accendere la luce senza successo, hanno capito che qualcosa non andava. Una temporanea interruzione del servizio, forse per un gusto, avrenno pensato. E invece la verità era ben pià assurda: colpa dei ladri che, nella notte, hanno rubato ben 500 di cavi elettrici di rame, lasciando al buio l'intero quartiere.

La banda del rame torna a colpire: rubati 500 metri di cavi a Palazzolo

La banda ha colpito tra mercoledì e giovedì, poco dopo la spaccata all'Expert City di via Raso (dove i ladri hanno usato l'auto come un ariete per sfondare la vetrina, scappando con smarthphone, tablet e pc e casuando migliaia di euro di danni), mentre poco più in là, a Erbusco, la banda del buco si introduceva alla Admiral mirando alle slot machine. Non essendo coperta dalla videosorveglianza, è difficile stabilire con precisione quando i ladri di rame abbiano colpito, ma sembra che il primo calo di tensione sia stato registrato a notte fonda, segno che i malviventi avevano raggiunto l'obiettivo. La banda ha preso di mira i cavi di rame dell'energia elettrica in via Alberello, trafugandone per ben 500 metri.

Il quartiere, il mattino successivo, si è svegliato al buio. A seguito della segnalazioni dei cittadini, mon è mancato il pronto intervento di E-distribuzione, che ha collegato un generatore: un "cerotto" in attesa di ripristinare la linea in via definitiva. L'episodio è stato segnalato anche ai Carabinieri della Compagnia di Chiari.