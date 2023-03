Spaccata all'Expert City: rubati tablet, cellulari e dispositivi elettronici

E' successo nella tarda serata di ieri, prima della mezzanotte. Con un'auto è stata sfondata la vetrina dell'Expert City di Palazzolo, in via Raso, e sono stati trafugati numerosi dispositivi elettronici. L'ammontare del bottino, così come quello dei danni lasciati dai ladri, è ancora da quantificare: ma già si parla di migliaia di euro.

Spaccata all'Expert: rubati tablet, cellulari e dispositivi elettronici

E' successo in via Raso nella serata di ieri, mercoledì verso le 22. Ancora non è stata quantificata l'entità del furto, ma tutta la scena è stata immortalata dalle videocamere di sorveglianza. Le immagini mostrano due persone a bordo di una Toyota rubata poco prima del colpo sempre a Palazzolo, il volto coperto e irroconoscibile: i due ladri sono arrivati in loco e hanno forzato il passo carrabile del complesso dove si trova il negozio. La saracinesca e la vetrina sono state abbattute utilizzando l'auto come ariete. Diversi sono stati gli elettrodomestici danneggiati, ma non solo. Una volta all'interno, sono stati trafugati numerosi tablet, cellulari e dispositivi elettronici.

La fuga

La refurtiva è stata caricata all'interno di un'altra auto, la stessa con la quale sono scappati i due malviventi. E' durato tutto pochi minuti, ma il botto causato dall'auto contro la saracinesca ha allertato il padre del titolare, che abita accanto al negozio, che è sceso per vedere cosa stesse succedendo: nel tentativo di lanciare l'allarme, ha rischiato più volte di rimanere ferito dai due ladri, che hanno cercato di colpirlo con una mazza, ma fortunatamente non ha riportato lesioni.

Le indagini

Sui fatti indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari, che hanno messo al vaglio le indagini della videosorveglianza. Ancora non sono stati quantificati i danni e la refurtiva.