La banda del buco in azione a Erbusco: assalto alla sala slot sventrando il muro

É stata davvero una notte da Far West quella tra mercoledì 22 e giovedì 23 marzo 2023. Oltre alla spaccata andata in scena a Palazzolo, nella vicina Franciacorta, per la precisione in via a Iseo a Erbusco, si è verificato un altro colpo decisamente spettacolare.

La banda del buco in azione a Erbusco

Nel mirino dei banditi la sala slot Admiral club, collocata nel complesso commerciale che sorge a una manciata di metri dalla rotonda Bonomelli, nei pressi di un distributore di carburante. Per introdursi nell’esercizio, i malviventi hanno forzato un infisso della vicina agenzia immobiliare: una volta dentro, hanno praticato un buco nel muro per raggiungere il loro obiettivo, ossia le macchinette «custodite» al di là della parete. I ladri hanno ripulito 24 slot machines, ma il bottino non supererebbe i 4mila euro (la conta dei danni, però, è ancora in corso): una cifra molto probabilmente inferiore rispetto alle attese, dovuta al fatto che le macchinette vengono svuotate ripetutamente appunto per prevenire i furti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, che indagano sulla vicenda.

Sala slot chiusa fino alle 12

In piena notte, intorno alle 5, i responsabili dell’agenzia immobiliare sono stati avvisati dell’accaduto e già nelle prime ore della mattinata di ieri, giovedì, i muratori sono intervenuti per ricostruire il muro sventrato a colpi d’ascia. L’attività dell’ufficio non ha dunque subito intoppi, mentre la sala slot, il vero obiettivo del colpo, è rimasta chiusa fino alle 12 per «problemi tecnici» (questa la dicitura riportata sull’avviso appeso ieri mattina sulla porta dell’esercizio) e poi già all’ora di pranzo è tornata regolarmente operativa.