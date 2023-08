Iuschra: a cinque anni dalla scomparsa è nato il fratellino.

Iuschra, gioia in famiglia

Una gioia a casa di Iuschra dopo la terribile tragedia che ha travolto la famiglia cinque anni fa. Era il 19 luglio 2018 quando Iuschra Gazi, ragazzina disabile di 12 anni di origini bengalesi, scompare durante un’escursione con un centro estivo sull’Altopiano delle Cariadeghe a Serle.

Il quinto figlio

A distanza di due anni il ritrovamento dei resti della ragazzina da parte di un cacciatore, resti che il Dna ha confermato essere di Iuchra. Martedì 15 agosto (giorno di Ferragosto) la madre ha dato alla luce il piccolo Joseff, una grande gioia che, di certo, non sarà in grado di colmare il vuoto e il dolore lasciato dalla tragica scomparsa della piccola. Per la famiglia, titolare di un negozio di frutta e verdura in centro a Brescia, si tratta del quinto figlio.

La vicenda si chiuse con la condanna (pena patteggiata) per l’educatrice che aveva in custodia la bambina, mentre la famiglia è stata risarcita.