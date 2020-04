Italmark regala tre carrelli pieni all’ospedale di Chiari. L’ennesimo gesto di generosità nei confronti di chi è impegnato a fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Italmark regala tre carrelli pieni

Un regalo in vista della Pasqua, per far si che sia più dolce anche per chi lavora e per chi sta fronteggiando l’emergenza Coronavirus. Ieri pomeriggio l’Italmark ha regalato all’ospedale di Chiari tre carrelli pieni di snack e bevande, accompagnate da un bellissimo pensiero. In più il gruppo ;adonna di Modena, attraverso Regione Lombardia, ha inviato un bancale pieno di cibo congelato che verrà inviato in tutti i reparti dell’azienda, l’Asst Franciacorta.

Per aiutare l’Asst è possibile contribuire alla raccolta fondi #InsiemexAsstFranciacorta.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia) TORNA ALLA HOME PAGE