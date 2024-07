Isola ecologica rinnovata e più sicura a Rezzato.

A Rezzato una rinnovata isola ecologica

Si sono conclusi gli interventi che hanno contribuito a migliorare e a rendere più sicura la fruizione dell'isola ecologica nel comune di Rezzato. Da lunedì 15 luglio 2024, infatti, è tornata ad essere operativa l'isola ecologica di via Giovanni Amendola con alcune novità che faranno felici gli utilizzatori.

Dove si trova l'isola ecologica

Gli interventi effettuati

Uno spazio che, oltre, ad essere più ordinato risulta anche più sicuro.

In particolare: è stata sostituita la sbarra d'ingresso con lettura della tessera sanitaria. Il nuovo sistema permetterà l'ingresso di massimo 5 veicoli contemporaneamente. Modifiche sono state apportate anche alla mobilità interna, ad essere cambiato, in particolare, il senso di percorrenza nella parte sopraelevata ed è stata liberata una porzione di strada posteriormente ad essa per consentire ai camion di manovrare in modo più sicuro; è stata cambiata l'uscita: ora si uscirà dal retro della casetta del custode; è stato instaurato il senso unico alternato lungo tutta la via d'accesso.