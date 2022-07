Irene Fargo, il giorno dell'ultimo saluto

Si sono celebrati nel pomeriggio di oggi (lunedì 4 luglio) i funerali della cantante Irene Fargo nel Duomo di Chiari.

Una nutrita partecipazione

Davvero numerosi gli amici giunti per tributare l'ultimo saluto alla cantante, tra questi anche alcuni volti conosciuti come lo stesso Roby Facchinetti (nella foto qui sotto in terza fila), tanti altri sono giunti anche da molto lontano.

Al termine della funzione non sono mancati i ricordi delle amiche Gabriella Ramera e Paola Carra che hanno condiviso con lei l'esperienza nei cori cittadini. Ad intervenire anche il primo cittadino Massimo Vizzardi.