Lutto per la morte di Irene Fargo, portò Chiari a Sanremo

Chiari in lutto per Flavia Pozzaglio, conosciuta come Irene Fargo. La cantante si è spenta a 59 anni.

Lutto per la morte di Irene Fargo

Nata a Palazzolo l’1 novembre del 1962, si è spenta a 59 anni, a causa della malattia, Irene Fargo.

La clarense, all’anagrafe Flavia Pozzaglio, è stata una cantautrice e attrice teatrale italiana. Nel 1991 è arrivata seconda a Sanremo, nella categoria nuove proposte, con il brano ‘La donna di Ibsen’ rendendo la città nota in tutta Italia. Tornò poi sul palco dell’Ariston anche negli anni successivi. Il suo nome ha segnato la scena panoramica italiana. Ha pubblicato più di una decina di album e ha lasciato il segno con la sua voce. Nel 1993 arrivò ad un passo dalla sezione Big. A Chiari ha cantato nel Coro Polifonico e nel Coro Vox Nova. Prima di Sanremo, nel 1987, partecipò anche al Festival di Castrocaro.

A portare via Fargo, ancora giovane, è stata la malattia. Lascia nel lutto la famiglia e le sue amate figlie, ma anche tutta la cittadinanza e coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla tramite la sua musica.

Il cordoglio

Immediata è stata l’espressione di cordoglio da parte dell’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi.

Il Sindaco, l'Amministrazione e il personale del Comune di Chiari esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia per la perdita di Flavia Pozzaglio. Conosciuta nel mondo della musica leggera col nome d'arte di Irene Fargo è stata e continuerà ad essere motivo di orgoglio per tutta la Città di Chiari.

Seguiranno aggiornamenti sulle esequie. Sul ChiariWeek in edicola la prossima settimana, un servizio a lei dedicato.