Investito un pedone, paura a Travagliato

Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi (lunedì 12 dicembre 2022) a Travagliato, investito un pedone di 80 anni.

Investito pedone, l'allarme è scattato in codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 17 in viale della Conciliazione a Travagliato.

Dove è avvenuto il sinistro



La dinamica del sinistro

L'esatta dinamica del sinistro è ancora da chiarire: secondo una prima ricostruzione un anziano di 80 anni si trovava in prossimità delle strisce pedonali quando è stato investito da un'auto che viaggiava in direzione della Caserma dei Carabinieri. Fortunatamente le condizioni dell'anziano non sembrano destare particolare preoccupazione: in quella zona è presente un dosso pertanto l'auto non viaggiava a velocità sostenuta. La stessa inoltre non presentava ammaccature.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e un'auotmedica. Sul posto anche la Polizia Locale per gli opportuni rilievi del caso.