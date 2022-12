Investito da un'auto dopo il funerale della moglie: addio a Giovanni Battista Facchinetti

Non ce l'ha fatta Giovanni Battista Facchinetti, l'80enne che nel pomeriggio di lunedì 12 dicembre 2022 è stato investito da un'auto in via Conciliazione: un doppio lutto per la famiglia dell'anziano, giacché quella stessa mattina era stato celebrato anche il funerale della moglie Maria Zugno.

Investito da un'auto dopo il funerale della moglie

L'incidente era avvenuto verso le 17. Facchinetti stava attraversando via Circonvallazione in prossimità delle strisce pedonali quando è stato investito da un'automobile. Trasportato in ospedale in codice giallo, le sue condizioni si sono però aggravate: è deceduto ieri pomeriggio, martedì 13 dicembre 2022. Un nuovo lutto per la famiglia Facchinetti: la mattina di lunedì, infatti, l'80enne aveva partecipato al lutto della moglie Maria Zugno. Come da prassi la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del conducente dell'automobile.

Addio a Giovanni Battista Facchinetti

"É nato al cielo, esaudito nel suo ultimo desiderio di ricongiungersi quanto prima alla sua amata sposa", si legge nel necrologio dell'80enne, molto conosciuto e benvoluto da tutta la città di Travagliato. Fondatore della Edil Ida, azienda attiva nel settore edile che aveva guidato per anni prima di lasciare le redini alla sua famiglia, era stato nel Consiglio dell'Associazione Artiglieri e, anni, era stato il promotore di un gruppo di volontari civici che si erano rimboccati le maniche per ripulire e sistemare la piazza principale. Aveva anche raccolto le sue memoria in un libro, raccontando la sua vita e le fatiche dell'essere un imprenditore.

"Un uomo legato alla comunità, che ha lasciato un impronta importante su Travagliato", ha commentato il sindaco Renato Pasinetti unendosi al lutto della famiglia.

I funerali verranno celebrati venerdì 16 dicembre 2022 alle 15 nella parrocchiale, partendo dall'abitazione in via Tito Speri 1.