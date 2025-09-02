Investito un ciclista sulla pista ciclabile a Bagnolo Mella.

Paura a Bagnolo Mella: investito un ciclista

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 15.30 in codice rosso a Bagnolo Mella in via Leno.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 71 anni a bordo della sua bicicletta sia stato investito da un’auto mentre stava percorrendo la pista ciclabile. Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’automedica. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.

Una volta giunti i soccorritori hanno potuto valutare le condizioni dell’uomo come meno gravi del previsto: la missione, partita con codice rosso, è stata declassata ad un più tranquillizzante codice giallo. Il 71enne è stato trasferito alla Poliambulanza.