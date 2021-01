L’incidente si è verificato intorno alle 15, a Passirano. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, e anche l’elicottero, in codice giallo.

Investito un 15enne: elisoccorso a Passirano

Attimi di apprensione a Passirano. In via Ghitti, verso le 15, è stato investito un ciclista quindicenne. La chiamata ai soccorsi è partita in codice giallo, ma data anche la giovane età della persona coinvolta, è stato allertato l’elicottero. Secondo Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) è sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi.

Il giovane è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per tutte le cure del caso.

