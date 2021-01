Sorpasso azzardato finisce con un frontale, due feriti a Pavone: è successo poco fa, in via per Pralboino. Sul posto anche l’eliambulanza.

Sorpasso azzardato finisce con un frontale

I rilievi del caso sono in mano ai Carabinieri di Gambara. Dalla prima ricostruzione sembra che a causare l’incidente sia stato il conducente di uno dei due mezzi coinvolti, un’Audi e una Fiat Punto, che ha cominciato una manovra di sorpasso senza notare il sopraggiungere di un veicolo nella corsia opposta. L’impatto è stato violento, ma per fortuna non sembra che ci siano feriti gravi.

A soccorrere le persone coinvolte, un 31enne e un 51enne, sono arrivati i Vigili del Fuoco, due ambulanze da Flero e da Ciliverghe, un’automedica e l’eliambulanza, atterrata nei campi. La missione di soccorso è ancora attiva.