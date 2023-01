Non sarà a Chiari, ma in Albania, sua terra d'origine, l'ultimo saluto a Elion Shala, il 15enne investito dal treno nel tardo pomeriggio di domenica.

Investito dal treno, sarà in Albania l'ultimo saluto a Elion

E' un dolore troppo grande quello che, domenica, si è abbattuto sulla città. Elion è morto in stazione, a Chiari, investito da un treno mentre stava attraversando i binari. Vani sono stati i molteplici tentativi di salvargli la vita, ma non c'è stato nulla da fare. Troppo violento è stato l'urto con il convoglio in transito. Immediatamente si è sparsa la notizia della sua scomparsa: il giovane era molto conosciuto in città, dove era nato e cresciuto e dove giocava a calcio.

Dopo i rilievi del caso, il corpo del 15enne era poi stato portato a Brescia, ma il pm non ha ritenuto necessaria l'autopsia e la salma potrà essere restituita ai familiari.

Il rimpatrio

La salma del giovane, secondo quanto deciso dalla famiglia, partirà poi per l'Albania dove si terranno le esequie.

Il cordoglio della città

Tutta la comunità, in questi giorni di lutto, si è stretta alla famiglia. Anche l'Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi ha lasciato un messaggio: