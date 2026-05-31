Investito da un’auto in centro, grave un bimbo di quattro anni

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio 2026, a Calcinato. Un bambino di 4 anni è stato investito da un’auto, in via XX settembre, e versa in condizioni gravi.

Calcinato, grave un bimbo investito da un’automobile

Stando a quanto emerso in questa prima fase di ricostruzione dell’accaduto, sembra che il piccolo si trovasse insieme a due familiari all’interno di un ristorante etnico, nel pieno centro dell’abitato. Erano da poco passate le 19.40 quando sarebbe uscito dalla porta, che dà direttamente sulla carreggiata. Ma esattamente in quel momento sopraggiungeva un’auto, una monovolume familiare, che l’ha travolto. A bordo, una coppia: non hanno potuto evitare l’impatto.

Immediati, ovviamente, i soccorsi. Sulle prime le condizioni del bimbo sembravano serie ma non gravi, ma dopo alcuni minuti, quando erano già arrivati sul posto in soccorritori, avrebbe perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e anche l’elisoccorso, atterrato in un prato fuori dal paese. Per i rilievi di rito, i carabinieri della locale stazione.