Investe una ragazza e scappa, fermato il presunto pirata

Investe una ragazza in auto e scappa, fermato il presunto pirata: le ricerche erano scattate immediatamente, dopo l’investimento ai danni di una giovane avvenuto questa notte ad Adro.

Il fermo della Polizia stradale

Le indagini sono state avviate immediatamente dopo il sinistro dalla Polizia stradale. Nel corso della mattinata il presunto pirata è stato fermato e portato in Comando per i dovuti accertamenti, tutt’ora in corso.

L’incidente

Il sinistro è avvenuto questa notta sulla Sp XI in direzione Iseo, la macchina dei soccorsi è stata attivata alle 4,30: tre ambulanze, un auto medica e l’elisoccorso da Brescia si sono attivati per soccorrere una ragazza di 21 investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto anche la Polizia Stradale responsabile delle indagini che hanno portato al fermo del presunto pirata. La ragazza è stata trasportata in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso dove si trova tutt’ora ricoverata in condizioni critiche. È in prognosi riservata.