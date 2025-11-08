Incidente stradale

Grave incidente sulla strada verso Iseo: investita una 21enne

Sul posto un ingente schieramento si mezzi tra cui l'elisoccorso

Adro · 08/11/2025 alle 10:37

Un grave incidente è avvenuto questa notte sulla Sp XI in direzione Iseo: una ragazza è stata soccorsa in codice rosso.

Importante dispiegamento di mezzi

L’allarme è scattato verso le 4,30 quando sul posto si sono tempestivamente recate tre ambulanze, un auto medica e l’elisoccorso da Brescia. Un grave sinistro ha visto l’investimento di un pedone, secondo quanto riportato da Areu, una ragazza di 21 anni le cui condizioni sono apparse subito gravi tanto da essere trasportata in codice rosso dall’eliambulanza agli Spedali civili di Brescia. Soccorso anche un uomo di 50 anni trasportato all’ospedale di Chiari in codice giallo. Sul posto anche la Polizia Stradale per i necessari accertamenti.

 

