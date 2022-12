Insulta, minaccia di morte e poi cerca di aggredire i carabinieri: arrestato

Insulta, minaccia di morte e poi cerca di aggredire i carabinieri, nei guai un 24enne di Orzinuovi.

Insulta, minaccia di morte e poi cerca di aggredire i carabinieri: scattano le manette

É successo a Corte Franca. Il ragazzo prima ha minacciato di morte la sicurezza della discoteca Number 1 che gli aveva chiesto di uscire dal locale perché troppo agitato. E poi ha continuato anche con i carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Chiari.

Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Non solo insulti e minacce, prima ha sputato sull’auto di servizio e addosso ai militari, poi ha preso a calci l’autoradio e infine ha cercato perfino di aggredirli. Il risultato? È stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

In caserma e davanti al giudice

È successo all’1.30 circa all’esterno del locale della movida Franciacorta. A finirei nei guai un 24enne di Orzinuovi già noto alle Forze dell’ordine per altri reati. È stato portato in caserma e questa mattina (venerdì 23 dicembre 2022) è finito davanti al giudice del Tribunale di Brescia per la direttissima.