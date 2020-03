InsiemexAsstFranciacorta: le Pecore nere donano le pizze dell’Antico Forno GALLERY

#InsiemexAsstFranciacorta: le Pecore nere donano le pizze dell’Antico Forno. Il gruppo di Castrezzato ha portato all’ospedale di Chiari le prelibatezze preparate dalla forneria di Ghedi.

#InsiemexAsstFranciacorta: donate le pizze

Questa mattina, Corrado Brunelli delle Pecore nere di Castrezzato è arrivato all’ospedale di Chiari con le pizze per i dipendenti. Le prelibatezze sono state preparate dall’Antico Forno di Ghedi. Il cibo sarà poi distribuito ai dipendenti che stanno lavorando nella struttura per fronteggiare il Coronavirus. Anche il gruppo attivo nel sociale e l’attività di Ghedi hanno voluto prendere parte alla campagna #InsiemexAsstFranciacorta, volta a non lasciare soli coloro che stanno facendo tanto per noi.

Sui cartoni ci sono anche i disegni dei bambini pronti a dare sostegno ai medici e al personale, volti a dire “andrà tutto bene”.

