Ingenti danni a Rovato per il nubifragio FOTO e VIDEO

Il maltempo è tornato a flagellare la città di Rovato. Il violento temporale di martedì sera, con vento forte, pioggia e grandine, ha danneggiato pesantemente la tensostruttura del campo di rugby, in via Franciacorta.

Ingenti danni a Rovato

Le foto e il video purtroppo parlano da soli. Sono ingenti i danni arrecati alla tensostruttura del Rugby Rovato dopo il temporale del 18 agosto. Impianto che era già stato duramente colpito dai precedenti nubifragi estivi. Una schiera di volontari si è comunque subito messa al lavoro per salvare il salvabile e sistemare la struttura.

E’ stata un’imponente supercella

L’associazione Meteopassione ha documentato in tempo reale sulla sua pagina Facebook la struttura imponente della supercella che si è abbattuta sul bresciano. A parte i danni registrati al campo di rugby di Rovato, però, al momento non si registrano sul territorio altre situazioni critiche. Seguiranno aggiornamenti in caso di nuove segnalazioni.