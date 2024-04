Infortunio mortale sul lavoro a Lograto, muore un 46enne di Travagliato

Infortunio mortale sul lavoro a Lograto, muore un 46enne.

Muore un 46enne

Tragico epilogo a Lograto, come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 9 in codice rosso in via Quattro Novembre. Dalle prime informazioni pare che un operaio dell'azienda, di Travagliato classe 1977 sia rimasto incastrato schiacciato da una lastra metallica. Pare che l'uomo stesse manovrando un carroponte dal quale si è staccata una lastra da un'altezza di due metri e mezzo che lo ha poi schiacciato.

Ancora non i conosce l'identità della vittima, in corso le operazioni di riconoscimento della salma.

Infortunio mortale sul lavoro, attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e un'automedica. Sul posto anche i carabinieri di Chiari e i Vigili del Fuoco da Brescia. Purtroppo però, per l'operaio non c'è stato nulla da fare.