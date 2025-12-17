Infortunio a Ospitaletto: cade da due metri mentre sistema dei bancali e sbatte la testa

Infortunio sul lavoro questa mattina, mercoledì 17 dicembre 2025, all’interno della Asonext di Ospitaletto: un uomo di 29 anni è rimasto ferito mentre manovrava dei bancali, ma per fortuna non è in gravi condizioni.

Cade da due metri mentre sistema dei bancali e sbatte la testa

Stando alle prime informazioni l’operaio, classe 1996 e dipendente dell’azienda da un anno e mezzo, stava sistemando dei bancali quando, per motivi da accertare, è caduto da un’altezza di circa due metri, battendo la testa. Allertati dai presenti, sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto e l’automedica da Brescia, che hanno subito soccorso il ferito: fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, messo in sicurezza è stato trasportato in codice giallo agli Spedali Civili. Sul posto, per gli accertamenti, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari, oltre al personale dell’Ats.

Un altro infortunio nel 2024

Nell’agosto del 2024 la Asonext era stata teatro di un altro infortunio sul lavoro, quando un operaio di 38 anni era rimasto ustionato nello stabilimento di via Seriola 122 a seguito della fuoriuscita di metallo fuso da un forno, finendo in ospedale in gravi condizioni. Un episodio che aveva innescato un’ondata di solidarietà: 162 lavoratori dell’azienda avevano donato al collega 1.948 ore di lavoro per consentire al 38enne e alla sua famiglia di far fronte a tutte le spese necessarie alla sua completa ripresa.