Ospitaletto: 162 colleghi donano ore di lavoro all'operaio rimasto ustionato ad agosto.

Gesto di solidarietà a Ospitaletto

Una bella storia di solidarietà tra colleghi, come purtroppo se ne sentono raramente. Al centro la vicenda di Munir Muhammad, operaio di origine pakistana, 38 anni, sposato e padre di sei figli il quale il 31 agosto 2024 nell'acciaieria Asonext di Ospitaletto è rimasto gravemente ustionato e, da allora, si trova ricoverato in ospedale.

I colleghi, subito dopo l'accaduto, si riunirono in assemblea: qualcuno di loro propose lo sciopero. Una reazione dovuta al fatto si era di fronte all'ennesimo incidente sul lavoro registrato nel sistema produttivo bresciano. Il delegato della Fim CISL, d’accordo sullo sciopero come strumento per richiamare l’attenzione su un problema drammatico per il territorio bresciano, invitò però i colleghi a chiedersi se nella circostanza non fosse meglio fare qualcosa di concreto per Munir e la sua famiglia. Nacque così la proposta, sostenuta dalla Fim CISL e Fiom Cgil insieme alle rispettive RSU, di una raccolta fondi tra i dipendenti di Asonext, ovviamente su base volontaria, attraverso il corrispettivo di 4 ore di lavoro. All’idea si aggregò l’azienda, pronta a contribuire con il doppio di quanto raccolto dai lavoratori.

Per un totale di 1.948 ore di lavoro

“Con grande soddisfazione – scrivono oggi in una nota i delegati sindacali – comunichiamo che all’iniziativa hanno aderito 162 lavoratori per complessive 1.948 ore di lavoro. Un segno tangibile dello spirito di solidarietà che ci unisce e del senso di comunità all’interno della nostra azienda e che consentirà alla famiglia di Munir far fronte a tutte le spese necessarie alla sua completa ripresa”.

Munir, in questi mesi d’ospedale seguito da vicino dal figlio maggiore, ha accolto con commozione e riconoscenza la notizia arrivata da Ospitaletto.