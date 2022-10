Incidente sulla ss45bis, la vittima è un padre di 22 anni

Tragico incidente ieri (giovedì 13 ottobre 2022) sulla 45 bis, a perdere la vita il 22enne Edi Berisha.

Con lui la figlioletta

Sul sedile posteriore viaggiava con lui la figlia di solo un anno.

Un autocarro di GardaUno carico de legname e la Renault Clio del 22enne si scontrano.

Sono ancora da chiarire i dettagli della dinamica: ad una prima ricostruzione sembra che ad invadere l'opposta corsia di marcia sia stata l'auto guidata dal 22enne, il camionista che viaggiava nell'opposta direzione non ha potuto fare nulla per evitare il terribile impatto. Il camion è andato a finire sulla ciclopedonale la Gavardina mentre la Clio è finita contro il guard rail.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco da Salò e da Brescia e due ambulanze così come l'elisoccorso. Per Edi Berisha non c'è stato nulla da fare, fortunatamente la bimba non avrebbe subito gravi conseguenze, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Pediatrico del Civile a Brescia. Sempre in codice giallo anche il camionista di GardaUno,

Disagi al traffico

La viabilità è tornata regolare intorno alle 18. La salma del giovane ora riposa alla casa funeraria Aurora di Gavardo.