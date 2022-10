Incidente sulla ss45bis, si conta un morto

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 13 ottobre 2022).

Scatta il codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 13.30 a Nuvolera sulla ss45bis all'altezza di Nuvolera.

Dove si è verificato il sinistro

Dinamica ancora da chiarire

Non sono ancora noti i dettagli della dinamica: ad una prima ricostruzione sembrerebbe che un camion stesse viaggiando lungo la 45 bis verso Brescia quando, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato sul fianco destro. Il ribaltamento lo ha portato a finire direttamente sulla pista ciclabile Gavardina, percorso che scorre proprio a fianco della Gardesana.

L'arrivo dei soccorsi

Sarebbero tre le persone rimaste coinvolte dal sinistro, tra questi si conta un morto. Quattro le ambulanze giunte sul posto, ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso, sul posto anche la Polizia Stradale di Salò.