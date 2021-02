La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso da via per Chiari, il tratto della Sp11 al confine tra Coccaglio e, appunto, la città di Chiari. A restare coinvolte nel sinistro sono stati due veicoli, ma la dinamica dell’accaduto e ancora al vaglio degli agenti della Polizia Locale del Montorfano, che si stanno occupando dei rilievi.

Incidente sulla Sp11 tra Coccaglio e Chiari: un’auto finisce nel campo

Stando alle prime indiscrezioni sembrerebbe che una delle due auto stesse uscendo da via Gazzolo, una traversa della provinciale, mentre lungo la Sp11 sopraggiungeva l’altro veicolo, ma la dinamica non è ancora certa e gli uomini della Locale del Montorfano sono al lavoro proprio per capire cosa sia successo.

L’incidente avvenuto alle 18.10 circa ha rallentato il traffico lungo l’arteria, garantito in senso unico alternato dagli agenti. Allertati inizialmente in codice rosso i Vigili del fuoco di Chiari e i soccorritori di Chiari e Bornato, che hanno portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso un 20enne, un 47enne e un 57enne in codice giallo e verde, segno che nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Una delle due autovetture coinvolte nel sinistro è finita nel campo che costeggia la Sp11, nei pressi della discoteca di Coccaglio.