Attimi di panico nella tarda mattinata di domenica 23 ottobre nella pista di motocross di Covo, in provincia di Bergamo. Qui, infatti, un 16enne di Adro è rimasto coinvolto in un incidente, cadendo dalla sua moto 125 sulla pista delle prove libere.

Incidente sulla pista da motocross: paura per un 16enne di Adro

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, allertati in codice rosso. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Fortunatamente, poche ore dopo l’incidente sono arrivate buone notizie dall’ospedale. Il 16enne, infatti, sarebbe fuori pericolo e sarebbe stato trattenuto in osservazione, visto che nella caduta ha picchiato violentemente la testa.

Sulla pista sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile di Treviglio.

Ore di apprensione in Franciacorta

La notizia dell'incidente ha suscitato grande apprensione in Franciacorta. Del resto, nel Bresciano è fresco e ancora doloroso il ricordo della tragedia avvenuta solo poche settimane fa, a inizio ottobre, a Rezzato. Qui infatti, sulla pista da cross, ha perso la vita Andrea Roberti, pilota di 16 anni di Calcinato.