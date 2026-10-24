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Incidente nella notte a Bagnolo Mella, auto fuori strada finisce contro un muretto.

A Bagnolo Mella, incidente nella notte

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2026 poco dopo le 3 sulla spbs45bis all’altezza del comune di Bagnolo Mella: dalle ricostruzioni un’auto è finita fuori strada terminando la propria corsa contro il muretto di un canale di scolo.

Attivata la macchina dei soccorsi

Al volante dell’auto un giovane di 22 anni rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Il giovane è stato estratto dai Vigili del Fuoco e affidato ai sanitari: sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Presente sul posto, per gli opportuni rilievi del caso, anche la Polizia Stradale alla quale spetta il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.