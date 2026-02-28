Incidente mortale sulla Spbs668: oggi i funerali di Massimo Piotti di Ghedi.

L’ultimo saluto

Sono in programma per oggi (sabato 28 febbraio 2026) alle 15.30 i funerali di Massimo Piotti, il 57enne morto nell’incidente verificatosi poco prima delle 22.30 di lunedì 23 febbraio 2026 sulla Spbs668 tra Manerbio e Leno. La salma riposa nella casa funeraria Venere, le visite sono in programma dalle 10 alle 19. L’ultimo saluto nella chiesa di San Rocco a Ghedi per poi proseguire verso il cimitero locale (con ingresso da via Rimembranze). A piangerlo il papà Pietro, la mamma Domenica, il figlio Stefano con la mamma Ruxandra, la sorella Roberta.

L’incidente mortale

La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire nel dettaglio, compito che spetterà alla Polizia Stradale, tuttavia dalle prime ricostruzioni pare che all’origine vi sia stato uno schianto tra un’auto con a bordo un 29enne rimasto lievemente ferito e una moto. Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’automedica .